Какие подарки ждут мужчины на 23 февраля

15% мужчин не считают 23 февраля своим праздником и подарков не ждут. Некоторые мужчины не ожидают подарков по другим причинам – одиночество, бедность, отсутствие такой традиции в семье.

Тем не менее, российские женщины с их любовью к самому процессу дарения, не оставят мужчин без презентов. Психологи рекомендуют при выборе подарка не залезать на мужскую территорию и не делать мужчине дорогих подарков, то есть тех, которые он не сможет сам себе купить. Он этого не простит.

По данным опросов, мужчины чаще всего предпочитают получить в подарок технику или новый гаджет, рыболовный инвентарь, какую-нибудь одежду. Романтики хотели бы получить больше внимания, заботы и любви в этот день либо кулинарный изыск от любимой.

Есть категория мужчин с запросами, которые не откажутся от денег, новой машины или путешествия на зарубежный курорт.

Чаще всего представители сильного пола получают на 23 февраля парфюм, наборы ножей или инструментов, рыболовные снасти или предметы одежды.

Источник: https://izvmor.ru