В Мордовии замедлился рост инфляции

Показатель годовой инфляции в РМ составил 8,01 % - это самый низкий показатель среди регионов Поволжья.

Уменьшение роста цен на продукты связано с расширением рынка за счет увеличения объемов производства местными животноводческими предприятиями. Но в тоже время сдерживающая цены политика прошлого года дала толчок увеличению цен на ряд других продуктов в этом году. Например, замедлить удорожания сахара не удалось.

Выросшие мировые цены на хлопок вызвали рост цен на одежду и белье. Рост цен на упаковку и транспортировку повлиял на рост цен парфюмерно-косметических товаров.

Региональные факторы оказали влияние на удорожание коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте.

Не изменились цены на билеты в кино и на лекарственные средства.

Источник: https://izvmor.ru