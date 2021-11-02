Депутат Дмитрий Земсков передал школе Саранска новое столярное оборудование

Депутат Госсобрания РМ, исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков передал саранской школе № 27 новые эргономичные столы-верстаки. Педагогический коллектив и ученики выразили благодарность Дмитрию Николаевичу за новое оборудование

Дмитрий Земсков рассказал, что руководство АО «Биохимик» занимается подготовкой кадров уже со школы. Оснащение кабинета технологии современным оборудованием важно для поддержки ребят. Теперь они получают навыки в безопасной и эргономичной обстановке.

Школа № 27 – это стартовая площадка для взаимного сотрудничества. Именно помощь учебному заведению является вкладом в подготовку будущих специалистов. По словам директора школы, новые верстаки помогут детям научиться работать своими руками

Источник: https://izvmor.ru