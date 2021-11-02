Ситуация с коронавирусом в Мордовии остается сложной

В Саранске прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса в регионе. Заседание в режиме ВКС провел Глава РМ Артем Здунов.

Руководитель региона подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью очень сложная. Ежедневно растет статистика заражений, в больницах вынуждены выделять дополнительные места для больных коронавирусом. Глава отметил, что медики, занимаясь оборудованием новых коек для постоянно поступающих больных, отвлекаются от основной работы. Но сейчас это вынужденная мера. «Мы должны спасать людей» - сказал Артем Здунов.

Вице-премьер Галина Лотванова отметила, что в регионах заболеваемость коронавирусом также растет. За прошедшую неделю в Большеберезниковском и Атяшевском районах случаи инфицирования выросли в 3 раза.

Ситуация осложняется высокой заболеваемостью среди медицинского персонала и сезонными болезнями. Люди старше 60 лет вызывают особенную тревогу. На них, помимо коронавируса, продолжает агрессивно наступать дельта-штамм.

Источник: https://izvmor.ru