Саранский школьник Андрей Боровиков стал «Учеником года»

В столице Мордовии прошел городской этап конкурса «Ученик года – 2022». Победителем стал ученик 27-й школы г. о. Саранска Андрей Боровиков.

Конкурс проходил в два тура. Первый – заочный, на котором ученики представили свое портфолио, и приняли участие в конкурсе, посвященном культурному наследию народов России. Лауреатами стали 10 человек.

В очном туре конкурсанты состязались в номинациях «Дебаты» и «Творческая презентация». На этом этапе школьники продемонстрировали свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Финалисты и победитель получили призы и подарки. Мэр Саранска Игорь Асабин поздравил всех участников конкурса и поблагодарил родителей и учителей за воспитание талантливых ребят.

Источник: https://izvmor.ru