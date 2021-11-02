Саранский школьник Андрей Боровиков стал «Учеником года»

В столице Мордовии прошел городской этап конкурса «Ученик года – 2022». Победителем стал ученик 27-й школы г. о. Саранска Андрей Боровиков.
Конкурс проходил в два тура. Первый – заочный, на котором ученики представили свое портфолио, и приняли участие в конкурсе, посвященном культурному наследию народов России. Лауреатами стали 10 человек.
В очном туре конкурсанты состязались в номинациях «Дебаты» и «Творческая презентация». На этом этапе школьники продемонстрировали свой интеллектуальный и творческий потенциал.
Финалисты и победитель получили призы и подарки. Мэр Саранска Игорь Асабин поздравил всех участников конкурса и поблагодарил родителей и учителей за воспитание талантливых ребят.
Источник: https://izvmor.ru