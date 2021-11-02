В Саранске троих жителей могут выселить за долги по коммунальным услугам

Администрация Октябрьского района г. Саранска вместе с управляющими компаниями подали 112 заявлений по взысканию задолженностей за «коммуналку» общей суммой на 1миллион 100 тысяч рублей. На данный момент должники выплатили почти 400 тысяч рублей.

Согласно Жилищному кодексу, жильцов могут выселить, если оплата за жку не производилась более 6 месяцев или была трудная жизненная ситуация, при которой жилец не мог оплачивать услуги. Но, если было оплачено хотя бы 10 рублей в месяц, оснований для подачи в суд иска о выселении нет.

От троих жильцов Октябрьского района ни заявлений о трудностях, ни минимальной оплаты не поступало. Поэтому администрацией было подано исковое заявление о выселении двух граждан с заменой жилплощади, а одного полностью лишить права пользования жильем.

Если должники не представят суду смягчающих обстоятельств или не оплатят хотя бы часть долга, то проиграют дело, и на их плечи ляжет еще одна ноша – компенсация истцу судебных расходов.

Источник: https://izvmor.ru