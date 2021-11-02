В Саранске на вызовы скорой помощи ездит главврач

В столице Мордовии вместе с рядовыми фельдшерами на путь борьбы с коронавирусной инфекцией встал и сам главный врач станции скорой помощи Андрей Мотякин. Новую должность он получил только в начале февраля.

Работу в скорой помощи, Андрей Мотякин считает своим призванием, о ней он мечтал со школьной скамьи. Карьера начиналась с должности санитара. Затем работал фельдшером на скорой. Поэтому работу знает изнутри и понимает, как нелегко сейчас приходится медикам. И не только из-за частых и долгих смен, а порой из-за человеческого отношения.

Главврач признается, что работа тяжелая и зависит от того, насколько слаженно работает коллектив. Иногда за один день поступает более 20 вызовов. Это очень много. Дежурить приходится сутками.

Источник: https://stolica-s.su