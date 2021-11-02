Народные приметы на 19 февраля подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 19 февраля помогут определить, имеются ли признаки того, что предстоящая весенняя пора будет отличаться частыми изменениями метеорологической обстановки.

Сохранившиеся до наших дней поверья гласят, что грядущей весной погода будет очень часто меняться, а метеорологическая обстановка будет характеризоваться крайне низким уровнем стабильности, если 19 февраля ударят лютые морозы.

Кроме того, приметы гласят, что очень холодная погода в девятнадцатый день последнего месяца зимы предвещает теплый март.

Стоит напомнить, что свод народных примет был составлен несколько столетий назад, по причине чего уровень его эффективности в настоящее время нельзя назвать слишком высоким по причине изменившихся климатических особенностей.