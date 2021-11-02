В Мордовии расчистят русло реки Мокша

В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» будет произведена расчистка четырех участков русла реки Мокша. Проект должен быть завершен к концу 2022 года.

За минувшее десятилетие русло реки ни разу не очищалось. Оно сильно замусорено и заилено, поверхность покрыта зарослями ряски, водорослями.

На данный момент начались работы возле деревни Новая Резеповка. Там планируют расчистить 2,5 километра русла. Далее приведут в порядок акваторию реки вдоль сел Рыбкино, Троицк, Волгапино. Всего планируют вычистить 17 километров реки.

Работы по очищению русла направлены на предотвращение зарастания и истощения реки. А также на улучшение экологической обстановки для проживающих поблизости сельчан. Местное население не только отдыхает на берегах реки, но и использует воду для хозяйственных нужд.

Источник: https://e-mordovia.ru