В Мордовии установят новые спортивные площадки

В Мордовии в рамках нацпроекта «Демография» планируют приобрести инвентарь для малых спортивных площадок. Установят площадки в трех районах – Ичалковском, Ельниковском и Кочкуровском.

Господдержка будет оказана 11 организациям, которые осуществляют подготовку резерва для спортивных команд РФ. Проекты в области физической культуры поддержат грантами. Цель поддержки – популяризация и массовое развитие спорта.

Кроме того, в рамках нацпроекта планируют выполнить реконструкцию биатлонного комплекса.

Национальный проект «Демография» входит в комплекс проектов, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Суть мероприятий – улучшение качества жизни каждой семьи и отдельного человека.

Источник: https://www.mordovmedia.ru