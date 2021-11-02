В Мордовии отцам окажут социальную поддержку

В пятницу, 18 февраля, в Мордовии прошел день приема граждан по социальным вопросам. Тема мероприятия – поддержка отцовства.

Мужчина из Зубово-Полянского района один воспитывает ребенка-инвалида. Но с января этого года ребенку не предоставляются жизненно необходимые лекарства. Уполномоченный по правам ребенка в РМ Наталья Юткина связалась с республиканским минздравом, где ее заверили, что лекарства будут предоставлены ребенку на следующей неделе.

Другой звонок поступил от отца-одиночки, воспитывающего сына. Он поинтересовался, какие меры поддержки его семье может предоставить Совет отцов РМ. Представитель организации разъяснил мужчине все по его вопросу, и предложил ему самому стать членом движения. Тогда заявитель сможет и поддержку получать, и другим помогать.

Источник: https://izvmor.ru