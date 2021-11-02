В Рузаевском районе провели рейды по соблюдению масочного режима

Глава Рузаевского района Александр Юткин поручил провести рейды по соблюдению антиковидных мер на транспорте. Рейды проводили представители администрации вместе с полицейскими.
Водители автобусов и пассажиры проверялись на предмет ношения масок в общественном транспорте. Проверяющие отметили, что практически все носят маски с собой, но не желают их надевать даже после замечаний инспекторов.
Пассажирам, которые отказались надевать средство защиты, выписывали протокол и высаживали из автобуса. За неделю к ответственности привлекли двоих человек.
Напомним, что недавно в Мордовии были сняты некоторые антикоронавирусные ограничения, но ношение масок осталось обязательным.
Источник: https://izvmor.ru