В Рузаевском районе провели рейды по соблюдению масочного режима

Глава Рузаевского района Александр Юткин поручил провести рейды по соблюдению антиковидных мер на транспорте. Рейды проводили представители администрации вместе с полицейскими.

Водители автобусов и пассажиры проверялись на предмет ношения масок в общественном транспорте. Проверяющие отметили, что практически все носят маски с собой, но не желают их надевать даже после замечаний инспекторов.

Пассажирам, которые отказались надевать средство защиты, выписывали протокол и высаживали из автобуса. За неделю к ответственности привлекли двоих человек.

Напомним, что недавно в Мордовии были сняты некоторые антикоронавирусные ограничения, но ношение масок осталось обязательным.

Источник: https://izvmor.ru