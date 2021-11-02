Народные приметы на 20 февраля подскажут, будет ли грядущее лето холодным

Во второй половине февраля можно узнать, огорчит ли предстоящая летняя пора холодной погодой.

Сохранившийся до наших дней свод народных поверий гласит, что небо, которое вечером 20 февраля имеет яркий красный окрас, следует трактовать в качестве своего рода предвестника холодного лета.

Облака, которые в двадцатый день последнего месяца зимы находятся на максимальном от земной поверхности расстояния, приметы определяют в качестве сигнала о благоприятной метеорологической обстановке в ближайшее время.

Стоит обратить внимание на тот факт, что указанная взаимосвязь погодной обстановки в разные периоды года представляет собой приблизительное представление людей, живших несколько столетий назад, о процессах в окружающей среде и не имеет научного обоснования.