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Приметы на 21 февраля подскажут, будет ли март теплым

Приметы на 21 февраля подскажут, будет ли март теплым

Народные приметы на 21 февраля помогут определить, порадует ли первый месяц предстоящей весны теплой погодой.

Несколько веков назад люди, которые не были знакомы с метеорологией и ориентировались исключительно на результаты личных наблюдений за положением дел в окружающей среде, верили, что лютые морозы в двадцать первый день последнего месяца зимы сулят очень теплый март.

Луна, которая вечером 21 февраля имеет красный окрас, приметами определяется в качестве предвестника скорого потепления.

Стоит отметить, что народные поверья не имеют научного обоснования. По этой причине их не следует воспринимать в качестве верного признака тех или иных погодных явлений.

 