Народный фронт требует снизить цены на ПЦР-тесты до адекватных размеров

Народный фронт в Мордовии провел очередной мониторинг цен на ПЦР-тесты. В ходе проверки выяснилось, что частные медицинские организации не снизили цены. Поэтому общественники обратились в региональную антимонопольную службу с требованием установить законность цен на данные исследования.

В некоторых клиниках республики стоимость теста осталась неизменной – 1640 рублей. Большинству населения она не под силу. Представители «Народного фронта» считают, что тест должен стоить не более 800 рублей.

На данный момент Генпрокуратура проверяет цены на тесты в частных клиниках и аптеках во всех регионах. По итогам проверки будут предприняты меры прокурорского реагирования. Александр Кузнецов, руководитель Исполкома Народного фронта, надеется, что тем государственным и частным организациям, где найдут нарушения, будут выданы предписания

Источник: https://izvmor.ru