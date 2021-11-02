Врачи Детской республиканской больницы получили новые возможности

В начале 2022 года заработал хирургический корпус Детской больницы. Построен он был в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Уникальность корпуса в том, что в нем собрано все: операционный блок, реанимация, отделение онкологии и травмопункт. Есть даже свой аппарат МРТ. Для мам с новорожденными детьми построены палаты повышенной комфортности на 2 места с собственным санузлом.

Но самое главное, в корпусе появилось диагностическое отделение, в котором сходу ставят диагноз и начинают оказывать экстренную помощь. Для этого в отделении все есть. Больше не надо катать малышей по этажам. Обследования проводятся бесплатно, а главное быстро.

Еще одно нововведение – три палаты с автономным входом с улицы. Предназначены боксы для инфекционных больных. Сочетание травмы и инфекции у детей – не редкость.

Источник: https://izvmor.ru