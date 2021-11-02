Школьники Мордовии активно участвуют в конкурсе «Птичий дом»

Госсобрание в РМ и редакция «Известий Мордовии» проводят очередной конкурс «Птичий дом» среди школьников. На этот раз мероприятие запланировано в Большеберезниковском районе

Надо заметить, что это не разовая акция, а сложившаяся традиция. В начале зимы ребята своими руками делают кормушки для птиц, а весной – скворечники. В этом им помогают родители, педагоги, друзья.

Из чего делать и как декорировать решает сам ребенок. Ограничений для полета фантазии нет. Ученики использовали и пластиковую тару, и деревянные заготовки. И на аксессуары не поскупились.

Юные умельцы не только с вдохновением взялись за дело, они еще и активно делятся фотографиями и идеями. В этом году свои работы представляют ученики 1 «Б» класса.

Источник: https://izvmor.ru