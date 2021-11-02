В Мордовии примут беженцев с Донбасса

В Правительстве республики принято решение оказать помощь гражданам, прибывающим с ДНР и ЛНР. Такое поручение Правительство получило от Главы региона Артема Здунова.

На территорию региона прибудут около 500 беженцев. Всем будет оказана психологическая помощь, а также организованы пункты временного проживания, горячее питание, медицинское обслуживание. Дети смогут посещать школу по месту пребывания.

Рабочие группы подбирают места для проживания. На днях приедут первые граждане с территории Донбасса.

Более 20 регионов России выразили желание помочь и принять у себя беженцев. Три региона отправят эвакуированным гражданам гуманитарную помощь. Президент России поручил оказать беженцам материальную поддержку в виде 10 тысяч рублей.

Источник: https://www.mordovmedia.ru