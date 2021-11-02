В Ковылкино ждут мост через железную дорогу

Отсутствие моста через железнодорожные пути – больное место Ковылкино. А учитывая, что станция узловая, то передвижение по городу становится настоящей проблемой, стоящей иногда человеческой жизни.

Город поделен на две части: на одной – пожарная часть и полиция, на другой – станция скорой помощи. За день через город проезжают 57 составов, то есть переезд закрыт 12 часов. Каждый раз открытия переезда приходится ждать около 40 минут. Неудобства для работающих и учащихся очевидны.

Но самое страшное это, когда пожарная или скорая машина спешит на помощь, а путь ей преграждает состав. Порой счет идет на минуты, и одной минуты может не хватить, чтобы спасти человека.

Глава Мордовии Артем Здунов о проблеме знает. План работ разработан. Но строительство не начинается. Причин стара как мир – отсутствие финансирования.

В Минтранс России подана заявка на участие в программе «Строительство и реконструкция аварийных мостов".

Источник: https://izvmor.ru