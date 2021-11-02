АО «Биохимик» разъяснил студентам преимущества целевого договора

В четверг, 17 февраля, АО «Биохимик» провел встречу со студентами института физики и химии. Представители завода рассказали о плюсах целевого договора, который можно заключить с ним.

АО «Биохимик» - одно из крупнейших предприятий в Мордовии. Завод давно взаимодействует с образовательными организациями с целью подготовки будущих кадров для себя. Студентам был предложен ряд преимуществ: дополнительная стипендия, возможность пройти стажировку или практику, и даже, субсидирование ипотеки.

Предприятие дает возможность подготовить квалификационную работу. А для иногородних студентов есть дополнительные меры поддержки. Но только для тех, кто решил остаться в регионе. Например, они могут частично трудоустроиться на заводе

Источник: https://izvmor.ru