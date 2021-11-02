В Рузаевском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков

На минувших выходных на территории Рузаевского района Мордовии произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Ранним утром 20 февраля на 316-м километре трассы между Нижним Новгородом и Саратовом 55-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «Рено», не сумев рассчитать безопасную дистанцию, врезался в грузовик марки ГАЗ, который двигался в попутном направлении.

Медицинская помощь понадобилась 30-летнему водителю ГАЗа. Гражданин доставлялся в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф