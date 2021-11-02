Народные приметы на 22 февраля подскажут, будет ли март теплым

Народные приметы на 22 февраля помогут определить, какой температурный режим будет наблюдаться на протяжении первого месяца весны.

Несколько веков назад люди были убеждены в том, что очень холодная погода в двадцать второй день последнего месяца зимы является верным признаком того, что первый месяц весны будет очень теплым.

Если же в ночь на 22 февраля на небе не видно звезд, это означает, что зима начинает заканчиваться. Стоит уточнить, что в данном случае речь идет о фактическом положении дел в окружающей среде, а не о сугубо календарном периоде.

Если вечером 22 февраля небо имеет яркий красный окрас, в ближайшее время будет наблюдаться сильный снегопад.