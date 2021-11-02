Народные приметы на 23 февраля подскажут, будет ли первый месяц весны теплым

Народные приметы на 23 февраля помогут определить, какой температурный режим будет наблюдаться на протяжении первого месяца весны.

Сохранившиеся до наших дней поверья гласят, что лютые морозы 23 февраля следует воспринимать в качестве верного признака теплой погоды на протяжении первого месяца весны.

Луна, которая в двадцать третий день последнего месяца зимы отличается повышенной яркостью, предвещает частые грозовые дожди грядущим летом.

Если же 23 февраля за окном бушует метель, она точно не будет долгой.

В былые времена люди в этот день последнего зимнего месяца раздавали хлеб тем, кто голодает.