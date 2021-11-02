Народные приметы на 24 февраля подскажут, будет ли весна теплой

В конце февраля народные приметы помогут узнать, есть ли надежда на то, что первые дни весны порадуют теплом.

Как гласят сохранившиеся до наших дней поверья, лютые морозы в двадцать четвертый день последнего месяца зимы следует воспринимать в качестве верного признака того, что сезон холодов подходит к концу, а весенняя пора будет отличаться теплой погодой, которая установится на постоянной основе и не будет прерываться периодами морозов.

Люди, жившие в былые времена, именно 24 февраля начинали готовиться к весне. Речь идет о подготовке к сельскохозяйственным работам.

Актуальность поверий в настоящее время не может быть высокой, поскольку за несколько столетий существенно изменился климатический фон.