В Мордовии 2 марта прозвучит сирена

В Мордовии, в среду, второго марта, проверят, как работают системы оповещения населения. Мероприятия носят учебный характер.

В период с 10:40 до 10:45 прозвучит электросирена, она будет означать: «Внимание всем!». Услышав сирены, граждане должны будут включить радио или телевизоры, прослушать информацию. Рекомендуется соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с инструкциями.

Цель проверки – доведение до населения сигналов по гражданской обороне. Подобные действия проводят, когда власти осознают опасность техногенных, природных или иных угроз. А также, чтобы убедиться в исправности извещателей.

Источник: https://izvmor.ru