В Саранске волонтеры прибрали Мемориальное кладбище

Саранские волонтеры и бойцы объединения «Поиск» провели очистку снега на Мемориальном кладбище, на котором захоронены погибшие фронтовики, найденные поисковиками.

Здесь также обрели покой останки двоих уроженцев Мордовии Ивана Коннова и Владимира Перепелкина. О них долго ничего не было известно. Благодаря поисковикам, солдаты с почестью преданы земле. Здесь же на кладбище установлены таблички в память о героях.

Представитель волонтерского движения Елена Вавилина отметила, что молодежь имеет возможность прикоснуться к истории и осознать, что эти люди защищали свободу и независимость нашей Родины.

Источник: https://izvmor.ru