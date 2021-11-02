В Мордовии ЛНР и ДНР не оставят в беде

Сегодня, 23 февраля, в Мордовии ожидают первый поезд с беженцами из ЛНР и ДНР. Регион готов принять 500 человек. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел селекторное совещание, на котором подтвердил, что Россия не бросает своих граждан в беде и не допустит геноцида своих людей.

Глава РМ Артем Здунов поручил главам муниципальных районов лично встретить поезд с эвакуированными гражданами. Во всех районах Мордовии готовы места для проживания людей. Некоторые местные жители предложили свои дома для размещения людей.

В Республиканском молодежном центре организован пункт сбора гуманитарной помощи. Министр по делам молодежи Анастасия Гришнева отметила, что добровольцы готовы оказывать всевозможную помощь, в том числе и с детьми.

Источник: https://izvmor.ru