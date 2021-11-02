В Мордовии прошли торжества по поводу Дня защитника Отечества

Всех мужчин республики поздравил с Днем защитников Отечества Глава региона Артем Здунов. В связи с праздником в Мордовии прошло торжественное мероприятие.

Глава республики подчеркнул, что все, участвующие в боевых действия и несущие военную службу, представляют значимую силу. Сейчас, как никогда, важна роль патриотического воспитания. Народ должен помнить уроки истории и знать, что основа непобедимой страны, заложенная предками, в нем есть.

Артем Здунов вручил награды представителям сильного пола, с честью и достоинством выполняющим свой долг. Также было вручено удостоверение к ордену Отечественной войны 2 степени дочери и правнуку фронтовика Тимофея Никитина. Награжден солдат был еще в 1947 году, но орден так и не получил.

Источник: https://www.mordovmedia.ru