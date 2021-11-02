В Мордовии половодье затронет 18 районов

В понедельник, 21 февраля, Председатель Правительства Владимир Сидоров провел заседание кабинета министров. Одним из главных вопросов был подготовка к весеннему разливу рек.

На заниженных территориях проводится постоянный мониторинг. Предполагается, что в апреле Мокша поднимется на 1 м выше нормы, а Сура на 1,5 м.

Несколько муниципальных районов, автодорог и низководных мостов могут оказаться в зоне подтопления. Поэтому руководителям дорожных министерств было поручено подготовить все возможные сценарии развития от отсыпки дорог до эвакуации жителей. Председатель кабмина попросил подчиненных взять эти вопросы на особый контроль.

Из резервного фонда Мордовии на борьбу с паводком было выделено 10 миллионов рублей.

Источник: https://izvmor.ru