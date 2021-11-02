Коронавирус в Мордовии начал отступать

За последние дни количество инфицированных коронавирусной инфекцией снизилось более, чем на 30 процентов. 23 февраля зафиксировано 475 случаев. Умерли 5 человек. В основном это люди пожилого и преклонного возраста. Течение болезни у всех осложнялось пневмонией.

Снизился и уровень детской заболеваемости. Исходя из доклада Главы РМ Артема Здунова премьер-министру Михаилу Мишустину, – на 25 процентов. Это обусловлено постоянным мониторингом заболеваемости и оперативно принимаемым мерами. План по вакцинации среди подростков выполнен на 65 %, у взрослого населения на 90%.

Из больниц за прошедшие сутки выписались 572 человека, а поступили 163. Резервный фонд больничных коек свободен на 17 %. Необходимыми лекарственными средствами и оборудованием оснащены все больницы района.

Источник: https://izvmor.ru