В Мордовии пройдет неделя вопросов в сфере здравоохранения

В Мордовии с 28 февраля по 5 марта пройдет неделя, посвященная вопросам медицинского обслуживания.

Мероприятие будет вестись дистанционно, но можно отправить вопросы письменно. На участие в приемах приглашены депутаты разных уровней, представители министерств, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования.

Задать интересующий вопрос или узнать график приема можно по телефону: 8(8342) 24-50-41. Сообщение в письменном виде можно отправить на электронный адрес: op@mordov.er ru или по почте: 430005. Г. Саранск, пр. Ленина, д.12.

Источник: https://izvmor.ru