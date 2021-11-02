В Атяшевском районе полным ходом идет модернизация медицинских учреждений

Атяшевский район с 2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» активно обновляет первичное звено. Это самая главная и востребованная у населения часть медицинской службы. Главная цель проекта – обеспечение населения высоким уровнем медицинского обслуживания независимо от места проживания.

Районная больница находится в постоянном развитии: появились передвижной маммограф и ФАП, обновили частично автопарк. Поликлиническое отделение переехало в соседнее здание большее по площади. В нем был проведен ремонт.

В перспективе – строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Некоторые из существующих сейчас пунктов находятся в неподходящих помещениях, другие, как в селе Лобаски, совсем негодны. А в селе проживает почти 400 человек, поэтому медицинское обслуживание там необходимо.

Источник: https://www.mordovmedia.ru