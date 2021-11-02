Улицы в Атяшево обретут водопровод

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Атяшево дома будут подключены к централизованному водопроводу. Правда, только на двух улицах. На обустройство водопровода в селе, из федерального и регионального бюджетов выделено более 17 миллионов рублей.

В 2021 году центральный водопровод был проложен по селу от водозабора МПК «Атяшевский». Дома на улицах Чапаева и Октябрьская начнут подключать к водопроводу, когда наступят благоприятные погодные условия.

Источник: https://izvmor.ru