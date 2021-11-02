Молодого мошенника осудят в Саранске

В Ленинском районном суде Саранска рассмотрят дело двадцатилетнего Айрата Юмаева. Его обвиняют в 4-х эпизодах мошенничества.

В апреле 2021 года Айрат Юмаев подал объявление о том, что готов на любой заработок. После этого с ним связался неизвестный и предложил заработать мошенническим путем. Таким образом, сложилась определенная схема: заказчик созванивался с жертвами, а А. Юмаев приходил к ним, заявляя, что он представитель потерпевшего, и забирал у них деньги. После этого скрывался.

В результате мошеннических действий Юмаевым были получены денежные средства от 50 до 200 тысяч рублей, чем нанесен значительный материальный ущерб потерпевшим. Часть денег он переводил заказчику, остальное брал себе.

Источник: https://izvmor.ru