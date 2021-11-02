В Мордовии трое наркоторговцев задержаны до середины апреля

Ленинским районным судом трое жителей Саранска и Москвы, подозреваемые в наркоторговле, арестованы до середины апреля.

Как стало известно несколько дней назад, вооруженных торговцев наркотиками задержали представители УФСБ Мордовии. У задержанных было изъято 102.5 г мефедрона, огнестрельное оружие, много сим-карт и телефонов, а также поддельное удостоверение сотрудника ГУ МВД Москвы.

Мефедрон преступники спрятали в пластиковой нише передней двери. Сбыть его они планировали в Москве. Причем изготовили и упаковали наркотическое вещество они сами.

В пресс-службе районного суда отметили, что двое подозреваемых вины своей не признали. Один признал частично. Постановление в законную силу не вступило.

Источник: https://izvmor.ru