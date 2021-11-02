Жители Мордовии подписались на 2,4 млн периодических изданий

В первом полугодии 2022 года почтальоны доставят 2,4 миллиона газет и журналов во все районы Мордовии. Доставку печатных изданий осуществляет компания Почта России. Большинство подписчиков предпочитают доставку на дом, и лишь 10 % получают на почте.

Большая часть подписок была оформлена осенью 2021, когда предлагалась скидка в 30 %. Оформить подписку на любой период можно на дому у почтальона или в отделении почты.

Самым читающим районом Мордовии оказался Дубенский, в котором периодику получают более трети населения. На втором месте – Ичалковский, и на третьем – Торбеевский. Предпочтение читатели отдают детской тематике, кулинарии, садово-огородным изданиям и о здоровье. Региональные издания и районные газеты выписывает половина подписчиков.

Источник: https://izvmor.ru