Педофил из Саранска знакомился с жертвами в соцсетях

Педофила из Саранска Михаила Новоженина подозревают в нескольких эпизодах изнасилований несовершеннолетних девочек. Причем ранее он был судим за аналогичные преступления, и провел за решеткой 3,5 года.

В СК Мордовии прокомментировали дело молодого педофила. На данный момент известно о двух жертвах. Одну несовершеннолетнюю девочку он изнасиловал в августе 2021 года, над другой жертвой надругался в феврале 2022 года.

Потерпевшие, в отношении которых преступник совершил действия сексуального характера, не достигли 14 лет.

Следователи выяснили, что со своими жертвами педофил знакомился в социальных сетях. Не исключено, что это не весь список потерпевших.

Источник: https://izvmor.ru