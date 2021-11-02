В Мордовии примут новые законы

Правительство Мордовии в прошлом году представило два законопроекта. Один из них касался льгот для многодетных семей, другой – штрафов за шум в дневное время в жилых помещениях.

Сегодня, 24 февраля, единогласно был принят закон об отмене транспортного налога для семей с тремя и более детьми. Налоговая льгота распространяется на семьи, имеющие троих и больше детей до 18 лет, в том числе усыновленных или переданных под опеку. Льгота предоставляется в беззаявительном порядке.

Второй законопроект депутаты приняли пока в первом чтении. Он касается штрафов за проведение шумных работ или мероприятий в период с 13:00 до 15:00 часов в многоквартирном доме. Предполагается, что ответственность будет носить административный характер. Окончательно законопроект должны принять во втором чтении.

Источник: https://izvmor.ru