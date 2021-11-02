В Мордовии гуманитарную помощь для беженцев собирают всем миром

Все неравнодушное население республики сплотилось для помощи эвакуированным из зоны боевых действий людям. Граждане Мордовии собирают гуманитарную помощь во всех районах. Каждый день открываются новые пункты сбора от населения.

На днях Мордовия отправила в Ростовскую область 16 тонн гуманитарного груза. Эту партию организовали предприятия региона по инициативе «Единой России». В качестве помощи отправлены продукты – сахар, макароны, консервы. А также одежда и средства личной гигиены, бытовая техника – обогреватели, холодильники, чайники.

К доброму делу подключились и православные волонтеры. Гуманитарный склад на улице Красноармейской готов принять и желающих получить помощь, и желающих помочь. По средам и субботам волонтеры будут выдавать продукты и одежду всем обратившимся беженцам. Планируется открытие склада на улице Кирова.

Источник: https://www.mordovmedia.ru