В Мордовии доброта предпринимателя обернулась ему кражей

В полицию Кочкуровского района обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о пропаже автомобиля «ВАЗ – 21103». Как пояснил потерпевший, в 2020 году он нанял на работу мужчину 32 лет. Но у того не было жилья. Тогда бизнесмен предложил ему работать и поживать на территории предприятия.

Рабочий доброты нанимателя не оценил, и похитил у него машину. По словам преступника, решение угнать авто пришло ему в голову спонтанно. Похищенный транспорт он хотел продать за 15 тысяч рублей.

Как пояснили в МВД РМ, на мужчину возбудили уголовное дело. Сумма ущерба оставляет 50 тысяч рублей. Вину подозреваемый полностью признал. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Источник: https://stolica-s.su