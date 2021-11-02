В Мордовии тепло принимают соотечественников из ДНР и ЛНР

Граждане Мордовии ответственно подошли к встрече вынужденных переселенцев с востока Украины. Были брошены огромные силы на подготовку к их приезду. Люди собирали одежду, продукты, готовили места для проживания соотечественников.

Первых эвакуированных встретили с душевной теплотой и окружили вниманием. Сами переселенцы говорят, что благодарны за такой теплый прием. Они не услышали ни слова упрека, а ощутили только заботу и участие.

Граждан ЛНР и ДНР достойно разместили и обеспечили всем необходимым. Представители власти лично проверяют условия проживания людей и соблюдение всех их прав.

Людям оказывают психологическую помощь, всегда готовы к помощи волонтеры. Соблюдаются противоэпидемические меры. А восстановление документов и вопросы о социальных выплатах взяли на себя районные службы.

Источник: https://izvmor.ru