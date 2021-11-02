В Мордовии объявлен отбор на подготовку управленческих кадров 2022 – 2023 гг

В Мордовии начался конкурсный отбор на подготовку управленческих кадров по программе «Менеджмент». Конкурс будет состоять из двух частей – это тестирование в форме профессионального интервью и оценка знаний иностранных языков.

Обучение открывает молодым специалистам новые возможности. Это и качественное бизнес-образование, и разработка собственных проектов под руководством ведущих преподавателей, и возможная стажировка за рубежом.

Среди требований к конкурсантам – наличие высшего образования, общего стажа работы 5 и более лет, а на руководящей должности – не меньше 2 лет.

Заявки к участию принимает Минэкономики Мордовии до 6 мая 2022 года. Конкурс будет проводиться с 11 по 13 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться в информационной системе АИС ГП.

Источник: https://e-mordovia.ru