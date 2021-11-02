В Мордовии обсуждали, как воплотить молодежные проекты в жизнь

В технопарке республики встретились финалисты конкурса «Умник» и руководители организаций, занимающихся инновационными технологиями. Главной темой обсуждения было превращение молодежных идей в перспективный бизнес.

Юные инноваторы создают уникальные проекты не только для республики, но и для страны в целом. Такие проекты, как макет лазера с использованием кристаллов циркония, искусственный интеллект в строительной сфере, лечение постковидного состояния у подростков создают талантливые ребята. Но идеи надо воплотить в жизнь, и тут молодые таланты часто сталкиваются с проблемами. На встрече присутствовали квалифицированные юристы и руководители производств, которые и дали ребятам необходимые консультации.

В пресс-службе технопарка пояснили, что главная задача – оказать помощь по реализации молодежных проектов в жизнь. Если нужно привлекать дополнительные средства для финансирования.

Источник: https://izvmor.ru