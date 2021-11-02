В Краснослободске стартует конкурс «А ну-ка, девушки!»

В Краснослободском районе объявили о начале конкурса «А ну-ка, девушки! ». Мероприятие посвящено Международному женскому дню.

Конкурс будет разделен на нескольких этапов. Сначала девушки расскажут о себе и своем хобби. На втором этапе конкурсантки покажут свои кулинарные таланты. Нужно представить видео с процессом приготовления интересного блюда. Приветствуется креативная подача материала.

На третьем этапе нужно подтвердить свое участие в деятельности любой добровольческой организации в виде фото или видеоотчета. И напоследок, участницы продемонстрируют свои творческие способности – споют или станцуют.

Материалы конкурса будут опубликованы в соцсети Вконтакте, в группе «Молодежь Краснослободск». А победительницу выберут путем голосования в группе.

Источник: https://izvmor.ru