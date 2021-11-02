В Мордовии ситуация с коронавирусом остается напряженной

Сегодня,25 февраля глава республики Артем Здунов провел совещание оперштаба по распространению коронавирусной инфекции. На совещании обсуждались такие насущные вопросы, как ход вакцинации, текущая эпидситуация, работа системы здравоохранения.

Несмотря на общий спад заболеваемости, ситуация кардинально не изменилась. В одном районе заболевают больше, как в Кочкуровском, а в другом – меньше . Но в целом, за день фиксируется около 500 случаев инфицирования за день.

По-прежнему настороженность вызывают граждане пожилого возраста. В последние дни фиксируется рост госпитализации людей старше 65 лет.

На заседании отметили, что, если ситуация с заболеваемостью стабилизируется, то можно будет снять некоторые ограничения, например, перевод части сотрудников с дистанта. Также было озвучено предложение о продлении времени работы общепитов на 2 часа.

Источник: https://e-mordovia.ru