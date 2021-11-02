Артем Здунов осмотрел гусиную ферму в Кочкуровском районе

В пятницу, 25 февраля, глава Мордовии Артем Здунов побывал с рабочей поездкой в Кочкуровском районе. Руководитель региона осмотрел сельскохозяйственное предприятие «Прогресс».

Глава фермерского хозяйства Антон Поздняков отметил, что их предприятие по выращиванию водоплавающей птицы – единственное в регионе. Кроме того, когда проект будет реализован, рабочих мест станет в два раза больше.

Почти пять лет назад хозяйственники начали с реконструкции помещений, которые планировалось отвести для 11 тысяч гусиных голов. Восстановление корпусов обошлось почти в 14 миллионов рублей.

В ближайшее время приобретут поильное оборудование для уток. А также восстановят и проведут необходимые коммуникации еще в трех корпусах. Ожидается, что предприятие будет выдавать до 1000 тонн мяса птицы в год.

Источник: https://izvmor.ru