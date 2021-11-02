Глава Мордовии оценил, как живет работающая молодежь на селе

Вчера, 25 февраля, глава региона Артем Здунов нанес рабочий визит в Кочкуровский район, где пообщался с сельской молодежью. Руководитель Мордовии подчеркнул важность привлечения молодых специалистов на село.

Как работают над этим вопросом рассказал гендиректор агрофирмы «Норов» Дмитрий Поздняков. Во-первых, это решение жилищной проблемы. В регионе много лет действует программа по предоставлению жилья молодым кадрам. Земельный участок и дом крепко привязывают семьи. Во-вторых, достойный уровень заработной платы. Средняя оплата труда за месяц составляет 38 тысяч рублей. В-третьих, развитая инфраструктура - детские сады, школы, больницы. Ну и, конечно, доверие молодым специалистам и помощь наставников на первых порах.

Дмитрий Поздняков уверен, что учебные заведения должны более тесно взаимодействовать с аграрным сектором. А они, в свою очередь, готовы создавать дополнительные образовательные площадки для отработки студентами определенных навыков.

Глава региона поручил профильным министерствам и организациям более плотно сотрудничать с предприятиями республики, а также предложил проводить республиканские мероприятия в селах.

Источник: https://izvmor.ru