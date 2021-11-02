В Мордовии проверяют владельцев оружия

В пятницу, 25 февраля, стало известно, что МВД Мордовии уже несколько дней проводит обход всех владельцев оружия. Проверку ведут с целью контроля законности и соблюдения правил хранения оружия.

По данным МВД на территории республики зарегистрированы 17 тысяч владельцев оружия, а самого оружия на учете стоит 26 единиц. Выходит, что один человек владеет несколькими единицами.

Сотрудники полиции проводят поквартирный обход с целью проверки лицензий и разрешений на право хранения оружия, а также условия его хранения.

МВД республики напомнило гражданам, что сдавшие оружие добровольно , освобождаются от ответственности за незаконное хранение оружия. И как по заказу, люди вдруг начали находить ружья. То пенсионер нашел в лесу, то пенсионерка обнаружила на чердаке. Но оружие благополучно сдали, нарушений не зафиксировано.

Источник: https://saransk.bezformata.com