В Мордовии зарегистрировано 497 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Мордовии зарегистрировано 497 случаев коронавируса. 132 пациента госпитализированы. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

550 пациентов выписаны с выздоровлением. Также стало известно о трех новых летальных случаях:

Скончался мужчина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя очаговая пневмония.

Скончалась женщина 1935 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1935 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 58367 случаев коронавируса. 48175 человек выздоровели. 1259 человек умерли от коронавируса как основной причины.