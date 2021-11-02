В Мордовии ослабили ограничительные меры

Глава Мордовии Артем Здунов подписал изменения в антиковидный указ. Данное решение было принято по итогам заседания оперативного штаба республики.

В частности, решено сохранить дистанционный режим работы для граждан 65+. Эти же меры распространяются на людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также перенесших инсульт. Беременные женщины тоже остаются на «удаленке».

Помимо этого из указа убрали пункт об обязательной «дистанционке» для людей, не прошедших вакцинацию от COVID-19 (пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины).

Общепиту разрешено работать до часу ночи. Но есть исключения: массовые мероприятия проводить все ее нельзя.